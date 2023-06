Gudenus: „Kinderschänder werden oft nur versetzt“

„Wir fordern ein (automatisches, Anm.) Berufsverbot für Kinderschänder. Denn derzeit können verurteilte Täter weiterhin in Berufen mit Kindern und Jugendlichen tätig sein. In vielen Fällen würden sie oft nur versetzt werden. Das gehört sofort gesetzlich verboten“, so Gudenus, die auch Videoüberwachung in Schulen und Kindergärten anregt.