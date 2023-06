Thema 2023: Wie schaffen wir die Mobilitäts-Wende?

„Wie schaffen wir als Gesellschaft die Mobilitätswende?“, so lautet das Motto der diesjährigen Wiener Elektro Tage. Mobilität geht uns alle etwas an, sei es auf Schienen, in der Luft oder im Wasser. Aus diesem Grunde präsentieren sich beim diesjährigen Event Aussteller mit vollelektrischen Lösungen für alle Verkehrswege. So sind neben zahlreichen Autoherstellern auch viele Zweiradmarken vertreten, die eine breite Palette an Produktneuheiten präsentieren. Die meisten ausgestellten Fahrzeuge können direkt aus der Garage unter dem Rathausplatz für eine Probefahrt gebucht werden.