Ein Jahr nach der Katastrophe: Angst ist geblieben

Auch wenn schon viel geleistet wurde: In der Teuchen und am Sauwald in Arriach sind die Spuren der Jahrhundertkatastrophe sogar ein Jahr danach noch immer sichtbar. Die Bewohner bangen vor jeder Schlechtwetterfront. Zudem fühlen sich die Menschen im Stich gelassen. Heute findet endlich im Gemeindeamt von Arriach eine Info-Veranstaltung über das große, geplante Schutzprojekt statt.