Urteil im Diesel-Skandal ++ Ukraine rückt vor

Im VW-Diesel-Abgasskandal ist der frühere Audi-Chef Rupert Stadler wegen Betrugs zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden. Die vereinbarte Geldauflage von 1,1 Millionen Euro müsse Stadler teils an die Staatskasse, teils an mehrere gemeinnützige Organisationen zahlen, so das Urteil des Gerichts. Gericht, Stadler und Staatsanwaltschaft haben zuvor einen Deal geschlossen. Auf Basis dieses Deals hat Stadler dann ein Geständnis abgelegt, nachdem er zuvor lange seine Unschuld beteuert hatte.