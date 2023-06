„Wünsche ihm, dass er die Strömungen bewältigt“

Am 8. Juli wird der Kärntner Klaus Mitterdorfer offiziell zum neuen ÖFB-Präsidenten gewählt. Im Vorfeld spricht Moderator Martin Grasl mit Ex-ÖFB-Präsident Gerhard Milletich und „Krone“-Sportredakteur Rainer Bortenschlager über den neuen Mann an der Spitze. Milletich selbst hat während seiner Ära viel Gegenwind verspürt und seine Tätigkeit nach fast eineinhalb Jahren beendet. „Ich wünsche ihm, dass er die Strömungen im ÖFB bewältigt“, so der Burgenländer, der seinem Nachfolger alles Gute für die Amtsperiode wünscht.