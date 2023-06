Rechnungshof rügt Vergabepraxis an externe Berater

SPÖ sieht sich in wiederholter Kritik bestätigt

Die SPÖ sieht sich in ihrer wiederholten Kritik bestätigt, wie man dieser Reaktion entnehmen kann: „Der aktuelle Prüfbericht des Landesrechnungshofs über Aufwendungen der landeseigenen Krankenhausgesellschaften für Rechts- und Beratungsleistungen bestätigt die jahrelange Kritik der SPÖ OÖ an mangelnder Transparenz, Wettbewerbsverzerrung und Compliance-Problemen: „Wenn über Jahre von Millionenaufträgen stets nur einzelne Unternehmen profitieren und andere nicht einmal die Chance auf eine Angebotslegung haben, muss das kritisch hinterfragt werden“, so der SP-Gesundheitssprecher und 3. Landtagspräsident Peter Binder.“