Lehrer: „Kinder besser in Privatschule schicken“

„Beschimpfungen an der Tagesordnung“

Auch die Gewalt nimmt zu: Gegenseitiges Beschimpfen steht in seiner Brennpunktschule „an der Tagesordnung“, körperliche Gewalt hingegen habe er in seinem Berufsalltag „kaum erlebt.“ Und er versteht, warum Eltern immer öfter davor zurückschrecken, Kinder in eine öffentliche Schule zu geben: „Eltern, die am Fortkommen ihrer Kinder interessiert sind, schicken ihre Kinder in eine Privatschule.“