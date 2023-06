Kritik an „maroden Zuständen“ im Maßnahmenvollzug

Kritik an medizinischer Versorgung in Einrichtung

Kritisiert werden vom CPT auch Lücken in der medizinischen Versorgung - vor allem in der Psychiatrie. Dies sieht auch Amnesty so: Anfang 2022 standen etwa in der Justizanstalt Stein nur zwei Psychiater für insgesamt 18 Stunden pro Woche zur Verfügung, um die rund 800 Insassen, darunter mehr als 100 im Maßnahmenvollzug, zu betreuen. „Seitdem wurde in Stein nur ein zusätzlicher Psychiater für zehn Stunden pro Woche angestellt“, so die NGO.