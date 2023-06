Sarah Ferguson will sich Zeit zum Heilen nehmen

Piers enthüllte die Nachrichten in seiner Kolumne für die Zeitung „The Sun“ am Montagabend, in der er über Sarahs Gelübde, nach der Operation auf sich selbst aufzupassen, hinzufügte: „Es war das erste Mal, dass ich sie über die Notwendigkeit sprechen hörte, sich selbst über andere zu stellen, und es brauchte einen lebensbedrohlichen Moment, um das zu schaffen. Es ist typisch für sie, sofort zu versuchen, eine so negative Erfahrung in eine positive umzuwandeln, aber sehr untypisch für sie, ihre erstaunlich selbstlosen Instinkte auszusetzen und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, sich selbst zu helfen. Ich bin aber sehr froh, dass sie es tut, denn die Welt ist ein besserer Ort mit einer gesunden, lebendigen Sarah Ferguson. Sie ist einer meiner Lieblingsmenschen.“