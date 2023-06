Salzburg-Achse packt künftig in Altach an

Und weil es so schön ist, gaben die Vorarlberger am Montag noch weitere Neuzugänge bekannt, darunter natürlich noch einen Salzburger. Der Obertrumer Constantin Reiner kommt leihweise (mit Kaufoption) von Piast Gliwice. Für den Fünften der polnischen Liga bestritt der 25-Jährige in eineinhalb Jahren 18 Spiele, ist im Frühjahr aber nicht mehr zum Zug gekommen. Zuvor hatte Reiner für Ried gekickt. Wenig überraschend: Mit Felix Strauß und Sebastian Aigner sowie den Salzburger Akademie-Absolventen Csaba Bukta und Lukas Gugganig standen zuvor bereits vier Leute mit Salzburg-Bezug oder -Herkunft im Kader der Vorarlberger.