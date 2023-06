Explosion bei Juwelier-Raub ++ Tödliche Hochzeit

In Wiener Neustadt schreckten durch eine Explosion, Anrainer in der Herzog Leopold Straße am Montagmorgen aus dem Schlaf. Die Rammbock-Bande, die in den vergangenen Wochen bereits in Wien und in der SCS zugeschlagen hatte, überfiel einen Juwelier in der Wiener Neustädter Fußgängerzone. Und: Eine Hochzeit endete am Samstag für eine Familie in Bad Häring (Tirol) mit einem fürchterlichen Drama: Während drinnen gerade das Essen serviert wurde, geriet der Vater der Braut mit seinem Sohn aus erster Ehe in Streit. Dieser endete tödlich. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Montag, den 26.Juni, mit Stefana Madjarov.