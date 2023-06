Einmal um Österreich: „Rambo“ geht an die Grenze

Einem Mammut-Vorhaben stellt sich Andreas „Rambo“ Ropin derzeit: Der Steirer will innerhalb von 100 Tagen die exakte Grenze von Österreich ablaufen bzw. abgehen. Start war am 1. Juni in Salzburg. 1150 Kilometer später ist er im Burgenland unterwegs. Den Geschriebenstein hat er am Sonntag überquert, während dem Gespräch mit der „Krone“ am Montag ist er gerade in der Nähe von Eberau unterwegs. Am Mittwoch wird er voraussichtlich die Steiermark erreichen.