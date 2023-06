Terror-Verurteilter sieht Chance auf neuen Prozess

Dreimal wurde in der Terror-Causa „Taqwa“ in Graz verhandelt. Zweimal hat der oberste Gerichtshof die Urteile aufgehoben. Im Mittelpunkt stand - neben zwölf anderen Angeklagten - ein bosnischer Prediger, der junge Männer veranlasst haben soll, sich in Syrien dem IS anzuschließen.