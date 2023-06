US-Industrie wird dank Oberösterreich great again

1,5 Jahre lang entwickelte die 1972 in Attnang-Puchheim gegründete Stiwa Group eine Maschine, die Motorola eine automatisierte Serienproduktion ermöglicht. Schon bald rutschen die in Illinois gefertigten Funkgeräte im Fünf- bis 15-Minuten-Takt vom Fließband – um dann in alle Welt geschippert zu werden. Mit Motorola als erstem hundertprozentigen US-Kunden festigte die Stiwa Group bereits ihr Standbein im US-Staat North Carolina. Und steht mit dem am vergangenen Mittwoch gefeierten Spatenstich nun mit einer neuen Niederlassung im benachbarten US-Staat South Carolina in den Startlöchern.