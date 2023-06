Das Festival der Regionen steigt in den Zug

An Bahnhöfen und an Stationen zwischen Linz und dem tschechischen Horní Dvořiště (Oberhaid) bietet das Festival der Regionen, das am Wochenende eröffnet worden ist, unterschiedliche Stationen und Performances. Mehr als 40 Projekte, die von 100 Beteiligten verwirklicht werden, verteilen sich auf einer Strecke von 65 Kilometern.