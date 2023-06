Wenn die Musi spielt: Megastimmung dank der Fans

Die Generalprobe war verregnet und die Temperaturen erreichten kaum 13 Grad. Und auch bei der TV-Liveshow am Samstag zeigte sich Petrus nicht von seiner freundlichsten Seite. Was die Volksmusik- und Schlagerfans aber im wahrsten Sinne des Wortes kalt ließ, denn sie machten beim Musi-Open Air am Hoferriegel in St. Oswald eine Megastimmung. Opfer der Generalprobe wurde übrigens Simone, der Schlagerstar hatte sich eine ordentliche Verkühlung eingehandelt: „Ich war Samstag auf Shoppingtour, nicht wie ich es gerne getan hätte, sondern kaufte mir einen Wasserkocher, eine Thermosflasche und holte Tabletten und Tee.“