Alko-Lenker lösen Großeinsatz der Feuerwehren aus

Kurz nach Mitternacht war ein 43-Jähriger mit seinem Pkw in Arnoldstein unterwegs, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam und fast in den Gailitzbach stürzte. Zum Glück des Mannes blieb das Auto in den Bäumen hängen. Trotzdem musste die Freiwillige Feuerwehr Arnoldstein anrücken und den schwer beschädigten Wagen bergen. „Ein durchgeführter Alkomatentest ergab eine starke Alkoholisierung“, teilt die Polizei mit. Der 43-Jährige blieb zwar unverletzt, aber seinen Führerschein ist er für das Erste los.