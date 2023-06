Sommer-Dresscode: Heiß darf nur die Sonne sein

Kurze Hosen oder Trägerkleid. Was am Badesee passt, kommt im Büro nicht gut an - außer man möchte als unseriös wahrgenommen werden. Die „Krone“ hat sich umgehört, wie der Dresscode für den Sommer auszusehen hat. Und das Ergebnis ist wenig überraschend, wenn auch für manche nicht gerade erfreulich, die gerne kurz tragen.