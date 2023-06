Notlandung von Propellermaschine in Höchster Acker

Nicht schlecht gestaunt haben Spaziergänger und Radler wohl, die am Freitagnachmittag in Höchst unterwegs waren. Denn auf einem Acker, passenderweise gleich neben der alten Flughalle, musste eine Propellermaschine notlanden. Der 50-jährige Pilot war in der Schweiz von Aargau aus gestartet und wollte eigentlich nach Sankt Gallen fliegen.