Auto hat sich in Bersbuch mehrfach überschlagen

Der 20-jährige Fahrer lenkte seinen Wagen am Samstag um 3.15 Uhr von Bezau kommend auf der L 200 in Richtung Egg. Auf Höhe Bersbuch verlor der Lenker die Kontrolle über seinen Pkw, der Wagen geriet rechts über den Fahrbahnrand hinaus aufs Bankett, kam ins Schleudern und überschlug sich offenbar mehrmals. Schließlich blieb das Auto am Radweg auf der Seite liegen.