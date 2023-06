Sebastian Ofner erhält Wimbledon-Wildcard!

Warten auf vierten Challenger-Titel

Der Steirer hat in Ilkley 75 ATP-Zähler und 11.570 Euro Preisgeld geholt, in der Weltrangliste wird er sich schon in die Top 70 verbessern. Auf seinen insgesamt vierten Challenger-Titel nach Astana (2018), Puerto Vallarta (2019) und Prag (2022) muss er dennoch weiter warten.