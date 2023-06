Sogar den Fahrstuhl im Nebenhaus verrechnet

Und man erlebt auch noch Neues. Da fand ein Mieter in seiner Abrechnung die Betriebskosten für den Fahrstuhl - den es in seinem Haus gar nicht gibt, nur im Wohnblock gegenüber. „Wenn ein Techniker die gemeinsame Wärmeübergabestation der beiden Blöcke prüft, benützt er den Fahrstuhl auch für die Mieter im anderen Block“, so die eigenartige Begründung, die vor der AK natürlich nicht standhält.