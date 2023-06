Rewe stellt Werbeprospekte in Deutschland ein

Das teilte das Unternehmen gemeinsam mit dem Naturschutzbund (Nabu) am Freitag in Berlin mit. Rewe verteilte etwa 25 Millionen Prospekte in Deutschland, diese Tradition gibt es bereits seit 80 Jahren. Mit dem Einstellen verschwindet eine leichte Möglichkeit, Angebote einzuholen und zu vergleichen, vor allem ältere Kundinnen und Kunden sind davon betroffen. „Ich glaube, eine gewisse Grundbefürchtung ist schon da, das ist auch richtig so. Aber wir erreichen natürlich auch gerade ältere Kundschaft durch Tageszeitungen oder durch das Radio. Ich würde die digitale Befähigung der älteren Bevölkerung auch nicht unterschätzen“, sagte Rewe-Vorstand Peter Maly.