Nur Spielzeug - die Superreichen haben ihre Freude

Geld regiert die Welt. Und vor allem den Fußball. In den 80er- und 90er-Jahren lechzten die Spieler nach Italien, weil die Serie A das beste Niveau hatte, die Stars mit Traumgagen verwöhnt wurden. Ab den 2000er-Jahren drang die Premier League in neue Sphären vor, kassierte dank irrer TV-Verträge Rekordsummen und investierte den Großteil in die Spieler.