Stapel der 500er-Scheine höher als Großglockner!

Viel mehr als nur Fußball

Doch das Königreich investiert nicht nur in neue Fußballspieler. Der saudische Staatsfonds „PIF“ besitzt bereits vier Klubs der eigenen Liga zu mindestens 75 Prozent, mit Newcastle kam 2021 ein Klub der englischen Premier League dazu. Auch andere Sportarten werden eingekauft. So machen die Formel 1 (seit 2021) und die Rallye Dakar (seit 2020) in Saudi-Arabien Station, zudem fusionierte kürzlich die von Saudi-Millionen finanzierte LIV-Tour mit der US-Tour PGA. Auch in eSports und Boxen sind Aktivitäten geplant. „Sportswashing“ nennt man die Bestrebungen, das Ansehen des Landes durch die Veranstaltung von Sport-Events in den Medien zu verbessern.