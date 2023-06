Kiffen, bis der Arzt kommt? Im Auto nicht mehr...

Kiffen, bis der Arzt kommt? Nun ja, wer Cannabis-umnebelt am Steuer erwischt wird, könnte es künftig bloß mit eigens dafür geschulten Polizisten zu tun bekommen, die die Suchtgiftbeeinträchtigung feststellen. Denn Aufgrund des Ärztemangels, der besonders in den ländlichen Regionen ausgeprägt ist, fällt es oft schwer, die klinischen Untersuchungen, die für Drogentest zwingend erfüllt werden müssen, durch Mediziner vornehmen zu lassen. Bei der Verkehrsreferentenkonferenz in Linz wurde daher (die dort anwesende) Ministerin Leonore Gewessler auf Initiative Kärntens ersucht, einfachere Möglichkeiten für die Feststellung illegaler Substanzen zu ermöglichen und gegebenenfalls die dafür notwendigen legistischen Anpassungen vorzubereiten.