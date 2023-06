Junge Taube wurde mit Schere malträtiert

Wer tut so etwas? Wegen eines verletzten Vogels wurde die Tierrettung Oberösterreich TROÖ auf den Linzer Froschberg gerufen. Einer jungen Taube wurden - vermutlich mit einer Schere - beide Flügel- und die Schwanzfedern bis auf zwei Zentimeter abgeschnitten. „So ist das Tier natürlich flugunfähig, es hätte sich nur mehr am Boden fortbewegen können und keine Überlebenschance gehabt“, sagt Tierretter Willy Schnebel (65). Vorher wurde der Vogel vermutlich mit einem Luftdruckgewehr vom Himmel geholt, denn am linken Flügel hatte er zwei Einschusslöcher.