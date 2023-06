Weniger Vertrauen in Politiker nach Brexit-Votum

Sieben Jahre nach dem Brexit-Referendum haben drei Viertel der Briten das Vertrauen in ihre Politiker verloren. Das geht aus einer Umfrage für die Londoner Denkfabrik „UK in a Changing Europe“ („Vereinigtes Königreich in einem sich wandelnden Europa“) hervor, die zum Jahrestag der Volksabstimmung an diesem Freitag veröffentlicht wurde. 75 Prozent der Befragten vertraten die Meinung: „Ich habe das Vertrauen in britische Politiker in den vergangenen Jahren verloren.“