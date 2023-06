Deutsche bauen 15 Eurofighter zu Störern um

„Arexis“-Sensorenlösung

Konkret bauen die Deutschen nun die „Arexis“-Sensorsuite von Saab in die Kampfjets ein. Dabei handelt es sich um eine komplexe Sensorenlösung, die Strahlen aller Art entdecken und stören kann. Der Selbstschutz der Flugzeuge soll so stark steigen, auch in Österreich war ein derartiger Selbstschutz als Upgrade für die bestehenden Eurofighter im Gespräch.