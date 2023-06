Dreister Handyklau am Bregenzer Seeufer

Eine Polizeistreife, die gerade in unmittelbarer Nähe des Tatortes unterwegs war, sah den Täter auf der Flucht, verfolgte ihn und konnte ihn in einem Hausflur in der Belruptstraße festnehmen. Das Klappmesser mit einer Klingenlänge von 8,5 Zentimeter fanden die Polizeibeamten in der Nähe des Festnahmeortes und stellten es sicher. Der Täter wird nach Abschluss der Erhebungen in die Justizanstalt Feldkirch gebracht werden.