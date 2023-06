Experten warnten schon 2018 vor Tauchboot

Will Kohen, der Vorsitzende des Komitees für bemannte Tauchboote der Marine Technology Society richtete schon am 27.3.2018 einen Brief an Stockton Rush, den Chef des Unternehmens. „Von jenen Tauchbooten, die bis zu 4.000 Meter tief tauchen können, gibt es weltweit nur 10. Alle sind zertifiziert - bis auf die Titan!“, erklärt Kohen seine Bedenken.