F1-Pilot sieht sich auf Augenhöhe mit Verstappen

Titel ging an Ocon

Immerhin: 2014 fuhren die beiden in der Formel 3 bereits gegeneinander, damals ging der Titel an Ocon. Aktuell ist der 26-Jährige von einem Titel jedoch weit entfernt. In der WM liegt der Alpine-Fahrer aktuell auf dem neunten Platz, satte 166 Zähler fehlen auf Verstappen. Wie das Duell aussehen würde, wären die beiden Teamkollegen, bleibt (vorerst) Spekulation, was nicht ist, kann jedoch noch werden ...