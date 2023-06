Internationale Tagung: Almen künftig ohne Wölfe?

„Diskussion auf Augenhöhe!“

Um auf die spezielle Situation in Österreich aufmerksam zu machen, wurde Humberto Delgado Rosa, Direktor für Artenvielfalt in der EU-Kommission, eingeladen. „Es braucht in der Wolfsthematik eine Diskussion auf Augenhöhe“, so Erich Schwärzler, Obmann „Almwirtschaft Österreich“. Fassungslos zeigen sich die Beteiligten gegenüber dem Verein gegen Tierfabriken (VGT). „Mit der Anzeige gegen einen Almbauern wird hier das Opfer zum Täter gemacht“, so Huber.