Hoffnung für „Titanic“-Abenteurer?++ Unwetter in Ö

Mögliche Lebenszeichen aus dem vermissten Tauchboot „Titan“ haben Hoffnungen auf eine Rettung der fünfköpfigen Besatzung geschürt. Bei der Suche in der Nähe des „Titanic“-Wracks im Atlantik habe ein kanadisches Flugzeug „Unterwassergeräusche“ registriert, teilte die US-Küstenwache in der Nacht auf Mittwoch mit. In der Region, in der das Gefährt vermutet wird, sei etwas wie Klopfgeräusche wahrgenommen worden. Nun erzählen frühere Passagiere der „Titan“ wie ihr Trip damals war.