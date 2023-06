Bedingte Haft nach Diebstahl von 5809 Sammelkarten

Der Dieb kannte sich nicht nur mit den Karten aus - in das auf Sammelkarten spezialisierte Geschäft in Salzburg konnte er mithilfe einer Replik des ihm anvertrauten Geschäftsschlüssels eindringen. Einen kleinen Teil der gestohlenen Karten konnte er zwei Geschäften in Wien verkaufen - deshalb klagte der Staatsanwalt ihn auch wegen Geldwäsche an. „Alles, was ich nicht verkauft habe, habe ich zurückgegeben“, so der geständige und bislang unbescholtene Angeklagte. „Es tut ihm sehr leid. Er war damals in einer schweren Lage kurz nach seiner Scheidung und mit familiären Problemen“, ergänzte die Verteidigerin.