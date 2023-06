Viele Kinder-Snacks sind richtige Zuckerbomben

Die Variation an Riegel bzw. Schnitten für Kinder im Supermarktregal ist schier überwältigend, so die Konsumentenschützer. Der Großteil ist für ein- bis dreijährige Kinder ausgelobt. Nur auf wenigen befindet sich keine Altersempfehlung. Zur Auswahl steht eine ganze Fruchtpalette kombiniert mit Getreide oder Gemüse, mit Nüssen oder auch mal mit Keksen sowie Kakao. Handlich verpackt erscheinen sie der perfekte Snack für zwischendurch zu sein. Grund genug für die Konsumentenschützer der AKOÖ die Zutaten- und Nährwertangaben dieser Produkte genauer unter die Lupe zu nehmen. Dazu wurden 54 Produkte aus dem stationären Handel ausgewählt, deren Verpackungsaufmachung sich gezielt an Kinder richtet.Der Preis der Riegel lag zwischen 1,53 und 5,95 Euro pro 100 Gramm.