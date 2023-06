Ärztemangel führte zu Engpass im LKH Bregenz

„Kurzfristig mussten wir am LKH Bregenz neue Wege finden, um diesen Engpass überbrücken zu können“, sagte Primar Günter Höfle, Chefarzt des LKH Hohenems und häuserübergreifender Leiter der Abteilungen für Innere Medizin in Bregenz und Hohenems, am Dienstag in Bregenz.