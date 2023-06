Damwild-Baby „Anton“ vor dem sicheren Tod gerettet

Kalb war mutterseelenallein

Anstelle des Geweihs machte er einen besonderen Fund: Ein männliches Damwild-Kalb lag ganz in die Ecke gekauert und mutterseelenallein, kraftlos, knapp vor Hungertod, da. Nachdem man sich zu hundert Prozent vergewissert hatte, dass die Mutter ihr Kalb verstoßen hatte, folgte die Rettungsaktion: In Absprache mit Ledwinka, der das Tier bis dahin nicht bemerkt hatte, wickelte es Hampel in Kleidung.