Auf Badewetter folgen die Unwetter-Sorgen

Wer Abkühlung sucht, findet sie in den Freibädern und Seen rund um die Landeshauptstadt: Im Fuschlsee, Mattsee oder Wolfgangsee bleibt es auch an heißen Tagen erfrischend. Wanderlustige finden in Klammen wie der Lammerklamm in Scheffau oder der Liechtensteinklamm in St. Johann Abkühlung. Wer es lieber kalt mag, wagt sich auf das ewige Eis des Kitzsteinhorns bei frischen 15 Grad Celcius.