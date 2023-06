Kriminalfall am Berg: Leiche von Alpinist gefunden

Ausrüstung lag in steiler Flanke

Mehrere Schlechtwettereinbrüche mit meterhohem Neuschnee erschwerten bzw. verhinderten in der Folge weitere Suchaktionen. Während einiger weniger Schönwetterfenster sondierten Mitglieder der Bergrettung Gipfelbereich und die darunterliegenden Hänge. Schließlich wurden in einer Flanke beide Skier und ein Stock gefunden. Als Unglücksursache kamen ein Spaltensturz, ein Wechtenbruch oder eine Lawine in Frage.