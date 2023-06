Lenker zerrt Klimakleber von Straße - verurteilt

Die Fronten sind verhärtet. Auch wenn sich der Angeklagte im Gerichtssaal redlich bemüht, auf sein Opfer zuzugehen: „Es ist blöd gelaufen. Ich war im Stress. Ich versteh‘ schon das mit dem Klima und so. Aber ob das was nützt? Menschen, die zur Arbeit fahren, zu blockieren? Ich sag‘ jetzt mal Entschuldigung in dem Sinn“, richtet sich Herr B. (40) an den als Zeuge geladenen Aktivisten - den er am Wiener Gürtel beim Westbahnhof unsanft von der Straße befördern wollte, noch ehe sich dieser ankleben konnte.