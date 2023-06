Schleuser sollen zu einer großen Bande gehören

Einer der Männer habe bereits zugegeben, Geld erhalten zu haben, um während der Reise Arbeiten am Schiff vorzunehmen. Die anderen Männer sollen bisher alle Vorwürfe abstreiten. Vorwürfe gab es auch in Richtung Küstenwache. Manche Überlebende berichteten gar, dass diese das Boot Richtung Italien habe schleppen wollen, wodurch es zum Untergang gekommen sei. Diese wehrte sich, den Tod der bis zu 700 Menschen in Kauf genommen zu haben. Angeblich bot ein Patrouillenboot Hilfe an, was von den Migrantinnen und Migranten an Bord des Kutters aber abgelehnt worden sei.