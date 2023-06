MotoGP-Star: „Haltet den Mund und macht euren Job“

Beim Grand Prix von Deutschland am Sonntag in Hohenstein-Ernstthal feierte Ducati einen Fünffach-Triumph. Der MotoGP-Sieg vor 96.000 Zuschauern auf dem Sachsenring ging an Jorge Martin, der am Samstag schon im Sprint die Nase vorne hatte. Der Spanier gewann das Duell an der Spitze mit Weltmeister Francesco Bagnaia um 64/1000 Sekunden. Rang drei ging an Johann Zarco. Bester Nicht-Ducati-Pilot war KTM-Fahrer Jack Miller auf Rang sechs.