Kärnten hat ersten weiblichen Basketball-Profi

Die 24-jährige Alexia Allesch stammt aus einer Villacher Familie, wurde allerdings in den USA geboren und hat dort kürzlich ihren College-Abschluss gemacht. Und signierte jetzt bei Luxemburgs Erstligisten Amicale Stiesel. „Wir sind jeden Sommer in Kärnten und ich fühle mich in Europa sehr wohl - daher wollte ich hierher“, sagt Alexia, die Amerika auch in diesem Sommer den Rücken kehrt: „Wir haben eine Wohnung in St. Veit, da wohne ich.“