Soll die Kika/Leiner-Affäre aufgearbeitet werden?

SPÖ-Chef Andreas Babler will die Schieflage bei Kika/Leiner von der Justiz untersucht sehen: „Dass es stinkt, ist offensichtlich“, es wäre wichtig, dass sich die Staatsanwaltschaft die Sache anschaue, so Babler am Sonntag. Was sagt die „Krone“-Community dazu? Soll die Kika/Leiner-Affäre politisch und juristisch aufgearbeitet werden? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren!