Alko-Lenker hatte verbotene Waffe im Fahrzeug

Am Samstag gegen 20.40 Uhr verlor ein Spittaler in einem Kreisverkehr in Villach die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr ein Hinweisschild um. Danach bretterte der 32-Jährige noch über eine Hecke, fuhr aber einfach weiter. Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten die Polizei.