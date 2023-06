Ex-Landesvize tauscht Polit- gegen Wanderrucksack

Sie waren rund 30 Jahre in der Politik in Führungspositionen. Was war besser, Bürgermeister oder Landesrat?

Politisch ist Bürgermeister sein schöner, weil es emotionaler ist und man näher bei den Menschen ist. Die Gemeindepolitik ist viel fairer als im Land oder im Bund. In der Gemeinde steht die Sache im Vordergrund und auch die Opposition trägt es mit, wenn es um die Sache geht. Nicht so wie auf Landesebene, speziell in den letzten Jahren, als die Opposition gar nicht an Lösungen interessiert war. Mehr bewirken kann man aber auf Landesebene.



Sie gelten als Sparfuchs, haben die Schulden des Landes halbiert. Man wirft ihnen aber vor, etwa den Gesundheitsbereich kaputt gespart zu haben.

Das ist ein Lüge. Wenn die Opposition das immer wieder predigt, glauben sie, dass sie Wählerstimmen gewinnen. Ich habe nie das Streben der Opposition gesehen, dass sie sich informieren und Lösungen bringen. 2013 hatte das Gesundheitsbudget 680 Millionen Euro, 2023 schon 1 Milliarde. Es wurde jährlich um das zwei- bis dreifache der Inflation aufgestockt. Da kann ich ja nicht sagen, wir haben da eingespart.



Ein Teil dieser Opposition ist jetzt in der neuen Regierung, wie sehen Sie das?

Ich habe Untergruppen der Verhandlungen vorbereitet. Und das Regierungsprogramm enthält alles, was ich mir vorgenommen habe. Würde ich weitermachen, wäre es genau dieses Programm. Auch von den Freiheitlichen sind gute Dinge eingebracht worden, etwa bei der Vorsorge-Stärkung.



Haben Sie im Gesamtblick ein gutes Gefühl?

Ja, weil ich gesehen habe, dass es sehr konstruktiv abläuft, alle sind voll motiviert.