„Krone“-Herzensmensch: Junge Tiroler gesucht

In drei Kategorien werden coole Preise vergeben

Die „Krone“ will genau dieses Engagement nun auszeichnen und diejenigen, die oft im Verborgenen Unglaubliches leisten, vor den Vorhang holen. Dies honoriert auch LH Anton Mattle: „Das Ehrenamt ist und bleibt in Tirol eine unverzichtbare Stütze für das Funktionieren unseres Sozial-, Sicherheits- und Gemeinschaftsnetzes. Auch ohne monetäre Abgeltung sind es doch unbezahlbare Momente, die den zahlreichen Freiwilligen in unserem Land entgegen kommen: Dankbarkeit, Freude und manches Mal auch spürbare Erleichterung. Deshalb gehören Herzensmenschen auch entsprechend ausgezeichnet.“ In Kooperation mit der Fachhochschule Kufstein wurde deshalb die Aktion „Krone Herzensmensch 2023“ ins Leben gerufen – mit einer eigenen Kategorie für Menschen unter 25 Jahren.