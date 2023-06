Vierjähriger im Bus von Mann verletzt

Gesuchter meldete sich am Freitag

Nach einer Polizeisuchmeldung ging der Unbekannte am Freitag zur Polizei in Hittisau. Seine Sicht der Dinge ist freilich eine andere: Er habe den Buben im Affekt gepackt, nachdem ihn dieser mehrfach am Hemd und an den Haaren berührt und ihn damit aus dem Schlaf gerissen hatte. Die Verletzungen seien nicht beabsichtigt gewesen.