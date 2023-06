Gleitschirm klappte ein: 57-Jähriger stürzte ab

Schwerer Gleitschirmunfall am Donnerstag in Vorarlberg: Kurz vor der Talstation „Niedere“ in Andelsbuch klappte der Flugschirm eines 57-jährigen Mannes ein, er stürzte im freien Flug aus fünf Metern Höhe auf den Boden. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er ins LKH Feldkirch geflogen werden musste.